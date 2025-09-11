El Ejecutivo proporcionó la lista de abogados amigos para ampliar el Superior Tribunal de Justicia

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Con el argumento de “darle institucionalidad a la justicia provincial después de 32 años de kirchnerismo” el gobernador Claudio Vidal, tras haberles ordenado a sus diputados, aprobar el cambio del número de los integrantes del máximo Tribunal, de 5 a 9, publicó en el BO el Decreto 768/25 oficializando la lista de los postulantes, una especie de “cartelización” de la justicia, donde para compensar el poder de los K, el gobernador pone sus jueces propios entre sus allegados, es decir, nada cambia; el gobierno burocratiza aún más la justicia, por razones eminentemente política, no en beneficio a la sociedad.

Aplicando las manos de la mayoría simple en la Legislatura y con la colocación como cabeza de su lista preferida a Sergio Acevedo, un kirchnerista todo tiempo que saltó el cerco, Vidal conformó las propuestas al máximo Tribunal, constituido en cuatro ternas, de la siguiente forma:

Sergio Acevedo, Norberto Castello y Marcelo Quintero. Ramiro Castillo (Actual Fiscal de Estado), González Nora José Antonio y David Ghizzardi Gabriela Castro (Actual vocal del Tribunal de Cuentas), Gabriel Contreras Agüero (Actual juez de Caleta Olivia) y Fernando Kustich Juan De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila

El último punto a cumplimentar, es solo un trámite para el gobernador: la aprobación en la legislatura, donde impondrá la mayoría y dejará aprobado su propia cartelización de la justicia. Vidal en campaña, siempre criticó del kirchnerismo y para combatirlo, hace exactamente lo mismo.

Fíjese que en el caso de Gabriela Castro, fue Vidal quien la puso allí para controlar el Tribunal de Cuentas y ahora deja otro alfil allí (para asegurar el poder) y la manda a ocupar un cargo en el máximo tribunal de la justicia provincial, lo cual demuestra claramente, la necesidad que tiene el gobierno de controlar absolutamente todo, de la misma manera que Vidal, en campaña, le criticaba a Alicia Kirchner en sus dos mandatos. (Agencia OPI Santa Cruz)