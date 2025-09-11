El Gobierno confirmó que vetará la ley de reparto de ATN impulsada por los gobernadores

- Publicidad -

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que el Poder Ejecutivo vetará la ley sancionada por el Congreso, la cual había sido impulsada por los gobernadores para establecer un nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). El funcionario enmarcó la decisión en la visión general del Gobierno y defendió el uso actual de dichos fondos, diferenciándolo de prácticas de gestiones anteriores.

“La Ley de los ATN se veta, sí, pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, manifestó Adorni durante su habitual conferencia de prensa. El vocero explicó que, según la perspectiva del Ejecutivo, estos aportes constituyen una herramienta pensada para momentos de crisis en las provincias, y advirtió que en caso de promulgarse la nueva iniciativa, los distritos “quedarían desprotegidos” ante una emergencia.

En esa línea, Adorni puntualizó que “los ATN están pensados por si hay alguna crisis en alguna provincia”. Acto seguido, criticó el manejo histórico de estos recursos al afirmar que “históricamente se usaron como cajas de la política”. El funcionario contrastó esa práctica con la actual al asegurar: “Nosotros no solo no los utilizamos para eso, sino que les damos el uso que corresponde, que es para casos de graves inundaciones o incendios”.

Finalmente, el vocero presidencial vinculó el veto a los objetivos más amplios de la administración nacional. Sostuvo que vetar la ley es coherente con la meta de que Argentina sea “un país normal, con las cuentas equilibradas, sin inflación, con crecimiento, con ‘laburo’, con que la gente gane más, todas cosas que desde hace mucho tiempo no se ven en la Argentina”. (Agencia OPI Santa Cruz)