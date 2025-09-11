Piden a universidades argentinas no avalar un concurso británico para viajar a Malvinas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego envió una misiva a distintas universidades del país para desalentar la participación en un concurso organizado por el Reino Unido que promueve viajes de estudiantes a las Islas Malvinas. La comunicación, acompañada por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, califica la iniciativa británica como una maniobra orientada a consolidar la ocupación ilegítima en el archipiélago y busca fortalecer la postura de las instituciones académicas en defensa de la soberanía nacional.

La iniciativa en cuestión, organizada por el gobierno del Reino Unido junto a sus embajadas en la región y co-patrocinada por las autoridades británicas en las islas, ofrece a estudiantes universitarios la posibilidad de viajar para convivir con familias isleñas. El Ejecutivo fueguino advirtió que este concurso constituye un claro intento de socavar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en contradicción con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde la provincia se recordó que no es la primera vez que el Reino Unido recurre a este tipo de acciones, cuyo objetivo es legitimar la ocupación colonial y minar el apoyo regional a la causa argentina. Se denunció que para ello utilizan de manera deliberada el nombre de universidades nacionales, incluidas casas de estudio de la Patagonia, e instituciones privadas de Argentina y países vecinos, colocándolas en un escenario político contrario a la soberanía nacional. El objetivo de las notas enviadas es dejar en claro que los alumnos que resulten seleccionados participan a título estrictamente personal, sin el aval de sus universidades, y disuadir la presencia de estudiantes en lo que se define como una acción política británica disfrazada de intercambio cultural.

- Publicidad -

El gobernador Gustavo Melella destacó que “la Cuestión de las Islas Malvinas es una causa nacional y una política de Estado que nos involucra a todos”, y consideró fundamental que las instituciones académicas acompañen con una postura clara. Por su parte, el secretario Andrés Dachary subrayó que estas acciones demuestran la persistencia del Reino Unido en su estrategia de “consolidar el colonialismo en pleno siglo XXI”. El funcionario adelantó que, en esta misma línea, se remitirán notas de idéntico tenor a universidades de Uruguay y Paraguay, con el propósito de evitar que sus estudiantes sean utilizados en maniobras orientadas a legitimar la ocupación británica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)