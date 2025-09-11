Ushuaia incorporará nueva Central Eléctrica de última generación

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego firmó un contrato con una empresa de capitales chinos para la construcción de una nueva central eléctrica en la capital fueguina.

Desde el gobierno que encabeza Gustavo Melella señalaron que “la obra marca un hito histórico para la provincia y apunta a garantizar el abastecimiento energético de Ushuaia con criterios de eficiencia, confiabilidad y sustentabilidad”.

Según detallaron sobre la obra tendrá tecnología de última generación, que permitirá aprovechar el calor residual del proceso de generación para producir energía adicional.

Melella sostuvo que “podemos anunciar que Ushuaia va a tener esta planta nueva de generación, una solución definitiva para los próximos 25 o 30 años”.

El mandatario agradeció al “Estado de la República Popular de China, a su Embajada, a Terra Ignis y a Rainbow International Xi’an Engineering por hacer esto posible”.

En tanto, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo señaló que el proyecto tendrá “una capacidad instalada de 60 MW, distribuidos en 40 MW por turbina de gas y 20 MW por recuperación de calor, con un régimen de operación de hasta 8.000 horas anuales y una producción estimada de 480 millones de kWh por año”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)