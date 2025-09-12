¡Exclusivo! El Interventor de YCRT Pablo Gordillo no puede sacar el carbón porque el muelle no está habilitado y el barco Unity Odyssey está flojito de papeles

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Estamos en condiciones de relatar la verdad de por qué, a pesar de las sinuosas declaraciones del Interventor de YCRT, Pablo Gordillo, sobre la venta del carbón que está apilado hace dos años en Punta Loyola y playas de acopio de la empresa, no ha podido concretar aún la salida del mineral, que, como OPI ha informado detalladamente, luego de negociarlo con una empresa española, el Interventor decidió venderla a otra empresa brasileña, mediando la intervención de un ex diputado chavista como intermediario del negocio.

El Interventor viene anunciando desde el mes pasado, que YCRT hará la carga del carbón por el puerto de Punta Loyola, pero sistemáticamente va “corriendo la fecha” y no ha explicado a la opinión pública, cuál es el verdadero problema que impide cerrar la operación de carga.

De acuerdo a la información a la que tuvimos acceso, el buque “Unity Odyssey” (Bandera de Bahamas), es el encargado de cargar el carbón adquirido por la empresa Group Mina Corp de Brasil, en el muelle de Punta Loyola, amarre que se viene dilatando en el tiempo, pero sin que YCRT explique los motivos del retraso, ya que se han barajado varias fechas de carga y ahora se habla que (posiblemente) el embarque se haga el 19 de septiembre 2025.

Dos problemas silenciados

OPI ha investigado los verdaderos motivos que impiden la salida del cabrón negociado con cláusulas de confidencialidad en el contrato con la brasileña Group Mina Corp y uno de esos problemas es el muelle del puerto de Punta Loyola y el otro es el barco designado para transportar la carga.

El puerto de Punta Loyola no está habilitado para cargar carbón, por cuanto necesita tener habilitado el denominado Código PBIP (Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias), el cual corresponde a un conjunto de normas y medidas adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para proteger buques e instalaciones portuarias contra amenazas a la seguridad.

Este código establece requisitos y procedimientos de seguridad, como la realización de evaluaciones de protección portuaria y la implementación de planes de protección, sistemas de balización compatibles, etc.

De acuerdo a lo que surge de la documentación verificada, CGC, la empresa petrolera que controla el puerto de Punta Loyola por concesión de YCRT, posee el PBIP, pero para la carga de petróleo en la terminal portuaria, en cambio YCRT, no tiene el PBIP para la carga de carbón; ambos productos no son compatibles, por lo tanto, el PBIP que posee la petrolera, no sirve para aplicar en el amarre del buque carbonero. Este es uno de los principales escollos que impiden la carga del mineral, la cual se viene postergando.

El PBIP es un sistema de seguridad con que opera el puerto y el buque. Una carta de seguridad donde consta que tanto el barco como el muelle deben poseer y esos estándares los controla y autoriza la Prefectura Naval Argentina. YCRT no posee este documento esencial, es decir, no está formalmente habilitado para cargar carbón.

Sin PBIP, ni el barco ni el muelle, pueden operar. Pablo Gordillo lo desconocía y hay fuertes discusiones internas en YCRT y con la propia petrolera, respecto de este tema.

Un barco con Veraz

El buque “Unity Odyssey”, en tanto, originalmente es de bandera de Bahamas, pero en este momento se encuentra anclado en Chile bajo bandera panameña y existe cierta desconfianza de algunos sectores relacionados con CGC, responsable del muelle de Punta Loyola, por cuanto consideran que un barco que cambia de bandera tantas veces (el Unity lo hace muy seguido), levanta serias sospechas de ilegalidad o cuestiones poco claras en el transporte internacional el cual está muy reglamentado.

Esta situación del buque le fue informada por la empresas CGC a Gordillo, por cuanto la petrolera tiene a su cargo la realización de lo que se denomina “la Vetting” del barco (o verificación de buques) lo cual corresponde a un proceso de inspección y evaluación de la idoneidad de una embarcación para transportar una carga determinada (en este caso carbón), así como para garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y los estándares de seguridad de la industria.

Este proceso busca asegurar que el barco, su tripulación y su administración operen de manera segura y eficiente, previniendo riesgos ambientales y financieros para las compañías fletadoras y los operadores del buque.

Finalmente, las fuentes de la empresa CGC calificaron a la embarcación como “un flete de los más económicos”, en razón de ello es que aparecen problemas de orden organizacional y de operación del buque. “Es como si en la vida diaria contratás un camión para hacer una mudanza de una ciudad a otra y por razones de costos elegís hacer los acarreos con un camión Bedford modelo´60 o no te fijás tanto en el costo y le das esa mudanza para que la haga una empresa con camiones IVECO modelo 2024 o 2025. No te voy a explicar los obvio de la diferencia entre un servicio y otro”, remarcó nuestra fuente, para exponer, a través de este cotidiano ejemplo, la evidencia de lo que significa la calidad del transporte que se elige para mover la carga, en este caso, el carbón vendido por YCRT.

Estos problemas, son hoy los que dilatan la operatoria de carga y no le permiten a Pablo Gordillo cumplir con las fechas de embarques difundidas previamente y aplazadas sucesivamente, para la llegada del barco Unity Odyssey al muelle de Punta Loyola a fin de completar la carga del carbón con destino ¿A Brasil?, otra incógnita que tampoco ha sido debidamente aclarada. (Agencia OPI Santa Cruz)