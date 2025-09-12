La Justicia Federal extendió la prisión preventiva de Facundo Jones Huala

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Justicia Federal dispuso extender la prisión preventiva del líder mapuche Facundo Jones Huala, quien continuará detenido en la cárcel de Rawson mientras avanza la investigación en su contra. La medida fue resuelta por el juez subrogante Gustavo Zapata, a raíz de un pedido formulado por la fiscal Ángela Pagano Mata, según informó el Diario Jornada de Chubut.

En la misma resolución, la causa fue declarada como “caso complejo”, una figura legal que habilita a la Fiscalía a prolongar la etapa de investigación por un plazo de hasta dos años. Esta carátula fundamenta la decisión del magistrado de mantener a Jones Huala en detención durante el desarrollo del proceso judicial.

Tras conocerse la decisión, la defensa del dirigente, a cargo de la Gremial de Abogados, adelantó que apelará la medida. Asimismo, los letrados cuestionaron públicamente la imparcialidad del Fuero Federal en el tratamiento de la causa que involucra a su defendido.

Jones Huala fue arrestado en junio pasado en la localidad de El Bolsón y enfrenta una serie de cargos impulsados por una denuncia del Ministerio de Seguridad. La acusación, que incluye intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación ilícita, se originó a raíz de declaraciones que el líder mapuche realizó en febrero durante la presentación de un libro de poesías. (Agencia OPI Chubut)