Nuevos allanamientos en la causa que complica al ex funcionario de Milei

- Publicidad -

La causa por el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo esta tarde, con una serie de allanamientos que la Policía realizaba en dos barrios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires y en una caja de seguridad. Según informaron fuentes judiciales, la caja de seguridad allanada estaría atribuida al ex titular de la ANDIS y principal implicado, Diego Spagnuolo.

Los operativos se producen con notoria celeridad, tan solo un día después de que el consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declarara como testigo ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la misma investigación. La causa, que avanza con rapidez mientras se mantiene bajo secreto de sumario, investiga la presunta exigencia de sobornos a proveedores del Estado.

El caso se originó a partir de la difusión de audios que fueron atribuidos a Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Previo a su declaración judicial de ayer, Cerimedo había desestimado públicamente la gravedad de la denuncia, calificándola no como una “operación” compleja, sino como el uso electoral de registros que “alguien tenía guardados” y que “usaron en época de elecciones“. (Agencia OPI Santa Cruz)