Con cuatro subas en dos semanas la nafta V-Power de Shell ya cuesta $1752

- Publicidad -

La petrolera Shell aplicó un nuevo aumento en el precio de sus combustibles a partir de este sábado 13 de septiembre, concretando la cuarta suba en un lapso de apenas trece días. Esta seguidilla de ajustes generó una notable escalada en los costos que deben afrontar los usuarios en las estaciones de servicio de la marca.

La secuencia de incrementos, evidenciada en su nafta premium V-Power, comenzó el pasado 31 de agosto, cuando el litro alcanzó los $1715. A los pocos días, el 6 de septiembre, el valor se modificó a $1729, y al día siguiente, 7 de septiembre, volvió a subir a $1738. Con el ajuste de la jornada de hoy, el precio se estableció en $1752 por litro.

Fueron los propios conductores y usuarios quienes advirtieron el fenómeno a través de un seguimiento en los surtidores, registrando fotográficamente la evolución de los precios en los carteles. “Pudimos corroborar los cuatro aumentos en las estaciones de servicio de Shell en un lapso de menos de dos semanas“, relató uno de los consumidores que monitoreó los valores.

- Publicidad -

Este control ciudadano permitió constatar una frecuencia de ajustes por parte de la petrolera que, según se informó, contrastó con la situación observada en otras compañías del sector durante el mismo período. (Agencia OPI Santa Cruz)