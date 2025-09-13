¿Hacia dónde va la justicia en Santa Cruz?. Vidal pone en el STJ a sus abogados, los del sindicato de Petroleros, de empresas amigas y en control, a empleados de esas empresas

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Como lo señalamos en nuestro informe anterior, Claudio Vidal mandó las ternas de los abogados seleccionados para (según su gusto) ser seleccionados y ocupar los lugares en las vocalías del Superior Tribunal de Justicia, llevado de 4 a 9, con la excusa de lograr mayor transparencia, pero en realidad se trata de ajustar los fallos y el blindaje judicial, a las necesidades del propio gobierno.

Para organizar esta maniobra, previamente, Vidal modificó la Ley Orgánica de la Justicia, aprobada en “la cueva de las manos” (léase Cámara de Diputados) el 28 de agosto 2025 y rápidamente promulgada por el Gobernador mediante Decreto 768 publicado en el último BO.

Todo rápido, aceitado y de una eficiencia inusitada, que no tiene el gobierno para, por ejemplo, allanarse al desafuero del diputado Fernando Españón investigado por abuso sexual en tres casos y corrupción administrativa. Precisamente esa mayoría que logró el gobernador en la legislatura, con la compra de dos diputados del FPV, le permite (como hacía el kirchnerismo) decidir todo en el ámbito legislativo, transformando a la Cámara en una escribanía de muy baja calidad institucional; se dice que es la peor legislatura que ha tenido Santa Cruz.

- Publicidad -

Es interesante, entonces, proveer a los lectores de algunos datos que han sido chequeados por esta Agencia sobre la trama oculta detrás de la selección que hizo el Gobernador y han ingresado en la legislaturas para que “sean tratadas” en las Comisiones correspondientes. Obviamente, el paso por las mismas es solo un trámite, porque los diputados ya tienen la orden política de aprobar todo a libro cerrado, como hacía antes el kirchnerismo y continúa haciendo hoy el SER.

Publicado en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que eleva de cuatro a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura las ternas para cubrir los nuevos cargos.

Recordemos que las mismas son las siguientes:

Sergio Acevedo, Norberto Castello y Marcelo Quintero.

Ramiro Castillo (Actual Fiscal de Estado), González Nora José Antonio y David Ghizzardi

Gabriela Castro (Actual vocal del Tribunal de Cuentas), Gabriel Contreras Agüero (Actual juez de Caleta Olivia) y Fernando Kustich

Juan De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila

Para los amigos todo, para los demás, ni agua

Lejos de seleccionar a los futuros Vocales del máximo Tribunal, por sus pergaminos académicos, su trayectoria de moralidad, imparcialidad y prestigio, el Gobernador Vidal los eligió por la proximidad de todos ellos con su vida sindical y política, lo cual redunda en una sola premisa: Vidal devuelve favores y le proporciona a sus abogados cercanos, la lealtad que le demostraron por años; claro, no lo hace con una empresa propia ni con dinero suyo, lo hace en el Estado provincial y con el objetivo de bloquear problemas judiciales que antes o después de su gestión, le pueden llegar y afectar su tranquilidad o patrimonio. Algo similar a lo que hizo Néstor Kirchner, cuando de la mano de Carlos Zanini pobló el STJ, Tribunales y juzgados con amigos que lo blindaran y así continúa hasta hoy.

Sergio Acevedo, uno de los fundadores del SER de Claudio Vidal, posee desde hace muchos años un estudio en calle Pellegrini y San Martín de Pico Truncado, compuesto por los abogados Norberto Castelo (proveniente de Bahía Blanca) y Víctor Martensen.

Todos conocidos, todo relacionado

Norberto Castelo, uno de los integrantes de la terna propuesta por el gobernador para integrar el STJ junto con Sergio Acevedo y socio en el Estudio de Pico Trunado, es el socio de la empresa Mencap SA, primera empresa dedicada al saneamiento ambiental de Pico Truncado y fundada por Hugo Rodríguez, en su momento, mencionado como un gran aportante a la campaña de Vidal en el 2023.

El primer contrato millonario a Mencap SA para remediación ambiental en zona norte, se lo dio Julio De Vido desde Planificación. Oportunamente Rodriguez fue denunciado por un supervisor de la empresa francesa Total Austral, por robo de petróleo. Eso lo hacía a través de equipos de “pistoneo“; la denuncia de Total fue que se lo vendían a otra empresa. El causa fue pisada en los juzgados. Luego Rodriguez creó Best SA, al frente de la cual puso a su hijo Matías Rodriguez.

Rodriguez, es el actual Síndico nombrado por Claudio Vidal para que represente a la provincia en el Directorio de YPF.

En el ámbito del petróleo se señala a Mencap SA como empresa de servicios petroleros pero en la nueva estructura productiva hidrocarburífera que planea la provincia, tras la salida de YPF en zona norte, aparece como una operadora más, al nivel de Clear, por ejemplo, pero que en realidad no es y figura en carpeta como una de las preferidas de Fomicruz para asignarle áreas de explotación convencional.

Rodriguez, junto al Estudio de Acevedo, Castelo y Martensen, tienen una fuerte influencia en el panorama petrolero de zona norte, indican las fuentes del propio sindicato. Pero todo no termina allí.

Juan José Alegre, empleado de la empresa Mencap SA, “casualmente” asumió el cargo de Subsecretario de Contralor Ambiental de la provincia en zona norte, con lo cual, es el encargado de certificar a la empresa de Hugo Rodriguez y por ende, los trabajos o daños medioambientales que están haciendo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz con la planta que YPF, que ya se fue de Santa Cruz dejando desocupación y un desastre ecológico, mientras el Sindicato de Petroleros Privados con Rafael Güenchenen a la cabeza, “le hizo un paro” a una empresa (YP) que no está en zona norte de Santa Cruz, pero de dicha “presión”, seguramente surgirán fondos que la provincia asignará a empresas “medioambientales” para afectar a los trabajos de remediación. No es difícil pensar en manos de quién caerán todo o parte de esos fondos.

Un pack completo, con precio de Oulet

Algunas fuentes conspiranoicas de zona norte desvarían al pensar que estos grupos de intereses amigos, buscan quedarse con áreas, con fondos provinciales, trabajos medioambientales y obviamente, el control sobre ellos.

Si a esto le sumamos que Sergio Acevedo es el armador del SER (actual diputado nacional que sustituyó a Vidal en el Congreso) e integrante de un Estudio compartido con otros abogados con intereses cruzados entre sus propios socios, empresas del sector y organismos de control, resulta poco auspicioso que esta gente, desde el máximo Tribunal de la provincia, pueda tener independencia.

Y si todo lo relatado no es suficiente, a Víctor Martensen, el tercer socio del Estudio de Acevedo, es el abogado de la empresa Brest SA la cual también pertenecería a Hugo Rodriguez que se encuentra a nombre de su hijo y suena como componente de una UTE vinculada con otras empresas para hacerse cargo de áreas petroleras de zona de Pico Truncado de la cual tiene manejo y decisión, Fomicruz.

Otros favorecidos

Fernando Kustich, otro propuesto por Vidal en una de las ternas para el STJ, está al frente de la Caja de Servicios Sociales, es altamente cuestionado y ha sido denunciado como responsable por los recorte de 6 mil medicamentos en el vademécum de la CSS, con las derivaciones, abandono de familias derivadas y una serie de irregularidades que afectan de manera directa a miles de afiliados.

En los últimos días, Kustich ha sido vinculado en una investigación realizada por el diario Clarín y LPO, en una trama de corrupción que tiene como núcleo, la compra de medicamentos a la empresa Suizo Argentina, investigada por corrupción con el gobierno nacional, donde Santa Cruz aparece como cliente privilegiado, ocupando el tercer puesto de las provincias que más insumos ha comprado (unos 15 mil millones de pesos), a pesar que la CSS, retacea los medicamentos a quienes necesitan, especialmente, aquellos de mayores costos.

En próximo informe, analizaremos, los antecedentes de otros candidatos propuestos por Claudio Vidal para ocupar las vocalías del Superior Tribunal de Justicia, ampliado por ley por el propio Gobernador.

Asimismo, seguiremos la trayectoria parlamentarias del trámite en la Legislatura y particularmente en las Comisiones, señalando uno por uno cómo votan los diputados y cuánto y en qué medida indagan, promueven y tienen en cuenta los antecedentes de cada postulante y finalmente, quiénes votan y cómo votan en las sesiones, respecto de este tema. (Agencia OPI Santa Cruz)