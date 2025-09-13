Máxima tensión en la OTAN Rumania y Polonia despliegan cazas por drones rusos

- Publicidad -

La tensión en la frontera oriental de la OTAN se elevó este sábado luego de que Rumania y Polonia, ambos países miembros de la alianza, desplegaran aviones de combate en respuesta a la actividad de drones rusos durante ataques a la vecina Ucrania. El incidente más grave ocurrió en Rumania, donde un dron violó su espacio aéreo, provocando una respuesta militar inmediata.

El Ministerio de Defensa rumano informó que se enviaron dos aviones de combate F-16 y se emitió una advertencia a los ciudadanos del condado de Tulcea, fronterizo con Ucrania, para que se pusieran a cubierto. La incursión se produjo mientras Rusia llevaba a cabo un ataque contra infraestructura ucraniana cerca del límite entre ambos países, una situación que ha provocado repetidamente la caída de fragmentos de drones en territorio rumano.

Según el comunicado oficial, los aviones rumanos detectaron y siguieron al dron hasta que este desapareció del radar a unos 20 kilómetros de la aldea de Chilia Veche. A pesar de la respuesta militar, el gobierno rumano aseguró que “el dron no sobrevoló zonas habitadas y no representó un peligro inmediato para la población“.

- Publicidad -

Casi en simultáneo, la amenaza de los drones rusos también llevó a Polonia a desplegar aviones polacos y de sus aliados, y a cerrar preventivamente el aeropuerto de la ciudad de Lublin. Según informó la agencia Reuters, esta medida se produce apenas tres días después de que la fuerza aérea polaca, con respaldo de la OTAN, derribara drones rusos que habían ingresado a su espacio aéreo, evidenciando la recurrencia de estos incidentes en la región. (Agencia OPI Santa Cruz)