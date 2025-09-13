Melella criticó el veto de Milei a la ley de ATN impulsada por las provincias

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella criticó la decisión del gobierno nacional que conduce el presidente Javier Milei de vetar la ley que distribuía los aportes del Tesoro Nacional y fue impulsada por el acuerdo total de los gobiernos provinciales.

“Esto perjudica a todas las provincias y, en particular, a Tierra del Fuego” dijo el mandatario fueguino quien a través de su cuenta de X indicó que “el Presidente Milei vetó la ley que garantizaba una distribución justa de los Aportes del Tesoro Nacional”.

Según Melella la decisión afecta a la provincial que “ve vulnerados recursos fundamentales para atender emergencias y desequilibrios financieros”.

“No se trata solo de una cuestión económica: es un golpe al federalismo y al respeto por las leyes votadas por el Congreso, que representan la voluntad del pueblo argentino. Desde Tierra del Fuego lo decimos con claridad: no aceptamos ser relegados ni ignorados” criticó el mandatario patagónico.

Melella aseguró que “vamos a hacer valer lo que nos corresponde, porque está en juego el presente y el futuro de cada familia fueguina”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)