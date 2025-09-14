AMET resolvió nuevo paro de 48 horas

- Publicidad -

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio confirmó que la entidad gremial que nuclea a los docentes de escuelas técnicas definió un paro de 48 horas para la próxima semana en reclamo de mejoras salariales y la reapertura de las paritarias sectoriales.

Basiglio señaló que “hemos resuelto mediante asambleas un paro de 48 horas para la semana que viene”.

El dirigente gremial participó del Congreso de Educación Técnica Agropecuaria organizado por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET indicó que, en una conversación con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, solicitó la reapertura del diálogo y respondió que “con los chicos en las aulas se va a dialogar, nos comprometimos a que ese diálogo se produzca cuanto antes, pero no mucho más”. (Agencia OPI Santa Cruz)