Anunciarán un Presupuesto 2026 sin aumentos reales para jubilados y universidades

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezará un “súper lunes” de alta actividad política en la Casa Rosada. La agenda incluye una reunión de la mesa chica para analizar la estrategia, la jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la grabación de una cadena nacional en la que presentará los lineamientos del Presupuesto 2026.

La jornada comenzará con una reunión de la mesa política reducida, donde Milei y su círculo más cercano buscarán corregir los “errores” que llevaron a la derrota en los comicios bonaerenses. Posteriormente, a las 12:00, se reunirá la mesa de campaña de Buenos Aires, que ahora sumará a dirigentes del PRO como Cristian Ritondo y Diego Santilli, con la participación de la ministra Patricia Bullrich, con el objetivo de revertir la diferencia de 13 puntos con el peronismo. A las 11:30, en medio de ambas reuniones, jurará Catalán como nuevo ministro.

El evento central del día será la presentación del Presupuesto 2026, que el Presidente explicará en una cadena nacional que se grabará a las 17:00 y se emitirá a las 21:00. No se esperan anuncios que inyecten liquidez en el mercado, y se anticipa que no habrá aumentos por encima de la inflación para jubilaciones, asignaciones por discapacidad, universidades y hospitales.

Esta intensa agenda se debe a que el Presidente viajará el martes a Paraguay para un viaje exprés. Allí mantendrá una reunión bilateral con su par Santiago Peña y será una de las figuras principales en una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento que reúne a las principales figuras de la derecha internacional y que por primera vez se realiza en Asunción. (Agencia OPI Santa Cruz)