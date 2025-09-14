Crearon nuevo centro de monitoreo en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez informó que el municipio del sur de Chubut amplió la capacidad del centro de monitoreo y cuenta con unas 750 cámaras de videovigilancia en funcionamiento, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

El municipio señaló que el sistema está operativo y se están efectuando tareas de mantenimiento o limpieza de los dispositivos.

Además, se abrieron los sobres de la licitación para la adquisición de una pantalla gigante destinada al nuevo centro de monitoreo municipal, que funcionará en la terminal de ómnibus.

- Publicidad -

La pantalla tendrá dimensiones aproximadas de 20 metros por 1,40 metros y tendrá una inversión de 277 millones de pesos que permitirá un equipo con “visión multipantalla de distintas zonas que se monitorean”.

El centro de monitoreo se inauguró en el mes de marzo y contiene tecnología de última generación que permitirá optimizar la prevención del delito. (Agencia OPI Chubut)