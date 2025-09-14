Impulsarán nuevo Registro de Empleo en Santa Cruz

- Publicidad -

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes señaló que se modificará la ley N° 3.141 conocida como 70/30 y se avanza en un nuevo Registro de Empleo santacrueño.

El titular de la cartera laboral indicó que la medida pretende “fortalecer la contratación local con herramientas digitales y controles más estrictos”.

La medida se adopta frente a la pérdida de empleo “sufrida tras decisiones del Gobierno nacional, paralización de obra pública, salida de YPF, represas y la situación de YCRT, la provincia trabaja en mecanismos que permitan recomponer la ocupación de manera rápida y sostenida”.

- Publicidad -

“Vamos a modificar la Ley 3140 de Empleo santacruceño, estamos haciendo un trabajo minucioso para que se pueda cumplir, pero a la vez ser más rigurosos en cuestiones que tienen que ver con el nivel de empleo santacruceño, que es lo que tenemos que fortalecer y ver cómo articulamos con el sector privado para que puedan cumplirlo” sostuvo Verbes.

Se tratará de un registro electrónico “a través de una web donde las empresas van a informar en carácter de declaración jurada el plantel actual, por supuesto, altas y bajas”.

También se contemplarán “esquemas de verificación de domicilio o de residencia en Santa Cruz. Vamos a incrementar, por ejemplo, de 3 a 7 años la residencia, si bien la ley plantea una excepción, pero vamos a ir sobre eso en conjunto con el sector privado para que realmente se pueda cumplir”. (Agencia OPI Santa Cruz)