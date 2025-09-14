La obra social estatal acumula deuda y CEMeP suspende la atención

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Clínica CEMeP anunció a través de un comunicado oficial que a partir de este lunes 15 de septiembre suspenderá la prestación de servicios a todos los afiliados y beneficiarios de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La drástica medida, según informó la institución, se debe a una deuda impaga que la obra social estatal mantiene desde hace más de cuatro meses y a reiterados incumplimientos contractuales.

En el comunicado emitido este viernes, la clínica privada aseguró haber realizado “todos los esfuerzos posibles para sostener la atención“. Sin embargo, explicaron que “la importante deuda acumulada y la falta de respuesta a nuestros reclamos nos obligan a tomar esta difícil medida“, dejando en evidencia la falta de pago por parte del ente gubernamental.

La suspensión de la atención será abarcativa y solo se mantendrán dos excepciones. La clínica precisó que únicamente se seguirán atendiendo las urgencias y aquellas intervenciones que ya estuvieran programadas y que, por estricto criterio médico, no puedan ser postergadas sin que representen un riesgo para la salud del paciente.

Finalmente, desde CEMeP lamentaron los inconvenientes que la decisión pueda generar en la comunidad de afiliados, pero remarcaron que no cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando el servicio sin recibir los pagos correspondientes de la obra social fueguina. “Esperamos poder restablecer la atención con normalidad a la brevedad“, concluye el texto, dejando la resolución del conflicto en manos de OSEF. (Agencia OPI Tierra del Fuego)