Con una capacidad instalada del 44% la industria metalúrgica profundiza su estancamiento

La industria metalúrgica opera con niveles de capacidad instalada similares a los registrados durante los peores meses de la pandemia de 2020, al ubicarse en apenas un 44,8%. El dato, que refleja la profundidad de la crisis sectorial, fue revelado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), que informó además que la actividad se derrumbó un 6,1% interanual en agosto y que el empleo ya registra una caída del 2,9%.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que el sector atraviesa “niveles productivos muy bajos” que no logran revertir la profunda caída de 2024, lo que demuestra un “estancamiento generalizado“. En una dura advertencia, remarcó que “de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo” y reclamó “políticas activas que reconstituyan el tejido productivo“.

El informe, que también registró una contracción del 2,3% frente a julio, detalló que la caída fue generalizada, con fuertes retrocesos en subsectores estratégicos como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). El único rubro que mostró un incremento fue el de Carrocerías y Remolques, con una suba del 6,8%.

A nivel regional, la crisis impactó en casi todos los polos industriales del país, con la provincia de Buenos Aires exhibiendo el peor desempeño con una caída del 8,7%. También retrocedieron con fuerza Córdoba (-4,5%) y Mendoza (-4,4%), mientras que solo Santa Fe se mantuvo en terreno levemente positivo (0,2%). La situación del empleo también se deterioró en el último mes, con una contracción del 0,5% respecto a julio. (Agencia OPI Santa Cruz)