Impulsan en el Congreso la creación de una comisión investigadora por las muertes por fentanilo

Impulsada por los bloques de la oposición, la Cámara de Diputados fue convocada formalmente a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13:00. La agenda de la jornada se centrará en tratar los vetos del Poder Ejecutivo a leyes clave, exigir explicaciones por el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS y avanzar en la investigación por la crisis del fentanilo contaminado.

La convocatoria, confirmada por el secretario Parlamentario Adrián Pagan tras un pedido encabezado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, incluye el tratamiento para insistir con leyes recientemente vetadas por el presidente, como la de Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento Universitario. Además, se buscará debatir una modificación a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en un claro intento por limitar las facultades del Ejecutivo.

Uno de los puntos de mayor tensión política será el pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. La oposición solicitará que ambos funcionarios respondan ante el Congreso sobre los audios que “los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS“.

La grave crisis sanitaria por el fentanilo contaminado, que ya ha causado 96 muertes en el país, ocupará una parte central del debate. El temario incluye la creación de tres comisiones investigadoras distintas: una especial en Diputados, otra para determinar la responsabilidad de la ANMAT y una tercera de carácter bicameral. El listado, que abarca una veintena de iniciativas, también contempla proyectos sobre la prevención del embarazo adolescente y modificaciones en la propia ANDIS. (Agencia OPI Santa Cruz)