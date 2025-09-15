- Publicidad -

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó esta tarde una decisión de la justicia federal de Río Gallegos y determinó que la ex presidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner no podrá votar en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La medida del máximo tribunal electoral del país anula el fallo que la jueza federal subrogante de la capital provincial, Mariel Borruto, había emitido el 18 de julio, con el cual mantenía a la ex mandataria en el padrón electoral del distrito a pesar de su situación judicial.

La decisión de la CNE, comunicada en el despacho 6973, se basa en la solicitud de inhabilitación presentada por el Ministerio Público Fiscal, fundamentada en la condena penal que cumple la ex mandataria por la causa Vialidad. El fallo de la jueza Borruto, ahora revocado, había desestimado en su momento esa petición del fiscal y permitía a Cristina Kirchner mantener su situación registral como electora, aun encontrándose bajo prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111.

fallo La Cámara Nacional Electoral determinó que Cristina Kirchner no podrá votar en octubre by OPISantaCruz

- Publicidad -

De esta manera, el organismo nacional se pronunció en contra de la resolución de primera instancia que, según indica el propio texto de la CNE, había optado por desestimar “la inhabilitación electoral solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal en esa instancia -con base en la condena penal comunicada en autos (fs. 1/6)- y decide mantener la situación registral de la señora Fernández, Cristina Elisabet como electora de ese distrito”. Con esta nueva resolución, el tribunal electoral revierte lo actuado en Santa Cruz y deja firme la inhabilitación de la ex presidenta para emitir su sufragio. (Agencia OPI Santa Cruz)