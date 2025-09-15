Para cuidar el superávit el Gobierno limita la devolución de IVA y privilegia a energéticas

- Publicidad -

Con el objetivo de apuntalar el superávit fiscal, el Gobierno nacional fijó un límite máximo de 26.500 millones de pesos anuales para la devolución de saldos fiscales de IVA acumulados por empresas de servicios públicos. La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial, establece una clara decisión de privilegiar a las compañías de los sectores de energía y transporte, que recibirán la casi totalidad del cupo disponible.

Según la Resolución 1353/2025 del Ministerio de Economía, la asignación del cupo total de recupero se distribuyó de manera marcadamente desigual: el sector energético recibirá 24.500 millones de pesos, el de transporte 1.800 millones, y para todos los “otros sectores” de servicios públicos se destinó una partida de apenas 200 millones de pesos.

Este régimen de recupero es un mecanismo que permite a las empresas que prestan servicios públicos con tarifas reguladas y subsidiadas por el Estado Nacional solicitar la devolución de los créditos fiscales de IVA. Al tener precios finales reducidos por subsidios, estas compañías acumulan saldos a favor que no pueden descargar y que, a través de este sistema, pueden recuperar hasta el límite fijado por el Gobierno.

- Publicidad -

La resolución especifica que el tope establecido aplica a los saldos acumulados generados durante el año 2024, así como a aquellos créditos generados entre 2018 y 2023 que no hubieran sido recuperados en ejercicios anteriores. El Gobierno justificó la imposición del límite considerando “las condiciones generales de los ingresos presupuestarios“. (Agencia OPI Santa Cruz)