Venezuela denunció que Estados Unidos triplicó los vuelos de espionaje en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos ha triplicado sus operaciones de inteligencia y exploración al norte del territorio insular venezolano, en la zona del Mar Caribe. Desde el complejo militar Fuerte Tiuna, el general acusó al gobierno norteamericano de aumentar las provocaciones militares contra su país.

Según Padrino López, durante el mes de agosto se triplicaron los vuelos de espionaje, una actividad que continuó “todos los días” de septiembre y que cambió su patrón, pasando de ser diurno a realizarse “de noche y de madrugada“. El funcionario sostuvo que “la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no nos notifican su plan de vuelo, ahí al norte, en el Caribe nuestro“.

El ministro venezolano enmarcó estas acciones en un plan más amplio, afirmando que Estados Unidos tiene la intención de “sembrar una guerra en el Caribe“. En ese sentido, calificó el reciente despliegie militar norteamericano en la región, justificado por Washington como una lucha contra el narcotráfico, como una provocación y un pretexto para una eventual invasión a la nación sudamericana.

Para sustentar su denuncia, Padrino López detalló que la noche del sábado se registraron aviones de inteligencia tipo RC-135 y naves cisterna para reabastecimiento en vuelo. Además, recordó que el pasado 12 de septiembre, un barco destructor estadounidense interceptó a una embarcación de pescadores venezolanos al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas que, según Venezuela, pertenecen a su Zona Económica Exclusiva. (Agencia OPI Santa Cruz)