ADOSAC resolvió paro de 48 horas

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió un nuevo paro de 48 horas para este miércoles y jueves en reclamo de la reapertura de la paritaria salarial.

Así lo definió el Congreso de ADOSAC este lunes en medio del conflicto con el gobierno que conduce Claudio Vidal.

El jueves el Ministerio de Trabajo citó a ADOSAC y a la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) para las reuniones de subcomisiones laborales con el Consejo Provincial de Educación y la cartera laboral.

Desde Trabajo indicaron que la participación será con “el objetivo de abordar y avanzar en los temas vinculados a las condiciones laborales, promoviendo la construcción de consensos y dando continuidad al proceso de diálogo entre las partes”.

La convocatoria se da ante las medidas de fuerza de los gremios docentes, donde ADOSAC cumplió 16 jornadas de medidas de fuerza, mientras que AMET confirmó medidas de fuerza para este martes 16 y le miércoles 17 de septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)