Organizaciones piqueteras denuncian que Pettovello nunca auditó los comedores populares

Organizaciones sociales y políticas nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero denunciaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nunca realizó las auditorías en los comedores populares que sirvieron como argumento para cortar la entrega de alimentos a nivel nacional. La acusación, encabezada por el referente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, sostiene que la propia funcionaria se vio obligada a reconocer esta situación ante la Justicia y anticiparon una movilización para el próximo 23 de septiembre.

Belliboni manifestó que, si bien las organizaciones ya sabían que la titular de la cartera “nunca había hecho ninguna auditoría”, fue la intervención judicial la que “la obligó a reconocerlo”. A raíz de esta situación, el dirigente piquetero reiteró la denuncia por el recorte total de la asistencia alimentaria. “No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Esa fue una medida absolutely arbitraria de parte del Ministerio”, señaló.

Adicionalmente, Belliboni recordó que la ministra enfrenta una denuncia y se encuentra “imputada” por malversación de fondos en una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. La acusación se centra en “presuntas irregularidades en una licitación” y la falta de ejecución de una transferencia de “14.000 millones de pesos” que estaban destinados a la compra de alimentos y que, según el dirigente, “Pettovello no puede explicar“.

Ante este escenario, el Frente de Lucha Piquetero acordó en una reunión la semana pasada la realización de una movilización el próximo 23 de septiembre. Los principales reclamos serán “la devolución de los alimentos y el aumento de los programas sociales que han quedado congelados hace más de un año y medio”.

En un duro comunicado, las organizaciones afirmaron que el Ministerio y “medios amigos” lanzaron una campaña para instalar que la mayoría de los comedores populares no existían. “Sobre esta base desde el Ministerio cortaron la asistencia alimentaria, ‘ahorrándose’ 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos. Parece que pedir el 3% no solo es patrimonio de Karina”, expresaron en el texto, donde también denunciaron ser víctimas de persecución, criminalización y estigmatización. El frente está conformado por agrupaciones como el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, MTL Rebelde y el Bloque Piquetero Nacional, entre otras. (Agencia OPI Santa Cruz)