Rogelio Frigerio valoró el equilibrio fiscal y los aumentos sociales del Presupuesto 2026

En una señal política clave para el gobierno nacional, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó esta noche su respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei. El mandatario provincial, referente del grupo de gobernadores dialoguistas, valoró el compromiso con el equilibrio fiscal y los aumentos anunciados para sectores sociales, en un gesto que se produce mientras la Casa Rosada busca reconstruir puentes con las provincias tras el revés electoral en Buenos Aires.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Frigerio destacó el “compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza” que, en su opinión, demostró el presidente en la cadena nacional. El respaldo del Ejecutivo entrerriano es interpretado como un movimiento estratégico en un momento en que el Gobierno busca apoyo para su hoja de ruta económica y ha anunciado la conformación de una mesa de diálogo federal.

El gobernador entrerriano también resaltó de forma positiva los aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades, así como la “particular atención hacia los sectores productivos” que contiene la propuesta. Además, Frigerio subrayó que el propio Milei reconociera en su discurso que, a 20 meses de gestión, “muchos argentinos la pasan mal económicamente“.

El mensaje del mandatario provincial tuvo un fuerte componente electoral de cara a las legislativas del próximo 26 de octubre, alineándose con el discurso del oficialismo. “No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años”, afirmó Frigerio, quien concluyó con un llamado directo al electorado: “Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo”. (Agencia OPI Santa Cruz)