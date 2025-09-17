Diputados: Prades reemplaza a Acevedo, quien está ternado en el TSJ

- Publicidad -

El diputado nacional por Santa Cruz, Sergio Acevedo renunció a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y será reemplazado por el ex intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, quien culminará el mandato hasta el 10 de diciembre próximo.

Acevedo está ternado y es probable que sea designado en el Tribunal Superior de Justicia dentro de las cuatro vacantes que se aprobó recientemente en la legislatura provincial.

Prades figuraba en la lista de reemplazos y se desempeñará como legislador nacional hasta el recambio de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)