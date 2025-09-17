En medio de la tensión cambiaria Caputo aseguró que el Tesoro no comprará más dólares

- Publicidad -

En medio de una jornada de alta tensión financiera, con el dólar mayorista rozando el techo de la banda cambiaria y el riesgo país por encima de los 1.200 puntos, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para enviar un doble mensaje. Por un lado, intentó llevar calma a los inversores al asegurar que el Tesoro Nacional “no compra más dólares” a los precios actuales y que el país “honrará sus compromisos” de deuda; por otro, lanzó una dura ofensiva política contra el gobernador Axel Kicillof, la ex diputada Elisa Carrió y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Ante un mercado recalentado por la incertidumbre preelectoral y el temor a que Argentina no pueda afrontar sus próximos vencimientos de deuda, Caputo eligió la red social “X” para fijar la posición del Gobierno. “Al precio actual, el Tesoro ya no compra más“, sentenció, y recordó que el Banco Central “solo compra dólares en el piso de la banda“, mientras que en el techo interviene para absorber pesos y reducir la volatilidad.

Frente a las dudas sobre cómo se pagará la deuda, el jefe del Palacio de Hacienda reveló que su equipo trabaja “hace meses en diferentes alternativas” para los escenarios no deseados. “No nos agarra de sorpresa“, afirmó, y aunque no dio detalles, fue tajante: “Demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora“.

En el plano político, el ministro dirigió su primer ataque al gobernador bonaerense: “Solo una aclaración: Axel no es progre, es comunista. Y hay que reconocerle la honestidad, porque no lo oculta”.

Luego respondió a Elisa Carrió, quien lo había acusado de quitarle fondos a jubilados y discapacitados para “pagarle intereses a sus amigos“. Caputo revirtió la acusación, afirmando que en 2023 los jubilados “perdieron el 30 por ciento de su poder adquisitivo” mientras los bancos tenían ganancias récord por las Leliqs. “Desde que nosotros asumimos, los jubilados recuperaron un 15 por ciento de poder adquisitivo, y los bancos tuvieron su peor año en décadas, ya que nosotros terminamos con las leliqs“, sostuvo, y cuestionó la honestidad intelectual de la ex diputada: “Una lástima verte en esta papel…”.

Finalmente, apuntó contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, de quien dijo que “gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”. (Agencia OPI Santa Cruz)