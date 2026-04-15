Estados Unidos y la comitiva de Irán negociarán en Islamabad

- Publicidad -

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este miércoles el optimismo de la administración Trump ante las negociaciones internacionales. La funcionaria proyectó Pakistán como sede probable para la segunda ronda de reuniones presenciales con la delegación de Irán.

La elección del territorio pakistaní responde a los antecedentes inmediatos de la misión diplomática. El vicepresidente J. D. Vance lideró las conversaciones iniciales con los representantes iraníes en la ciudad de Islamabad durante el fin de semana pasado.

Durante el intercambio con la prensa, la secretaria detalló la postura oficial. “Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca. Pero nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”, apuntó Leavitt.

- Publicidad -

La vocera agregó detalles sobre la logística del próximo encuentro. “Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez“, señaló la funcionaria al referirse a la comitiva de Estados Unidos.

La Casa Blanca avaló ataques a la infraestructura civil de Irán – Foto: NA

Las declaraciones gubernamentales también abordaron el estado de las operaciones militares. La representante desmintió los informes sobre una prórroga del alto el fuego. La cadena CNN reportó a primera hora del miércoles que el gobierno norteamericano carecía de un acuerdo formal sobre esa medida.

Frente a las consultas periodísticas, Leavitt rechazó la supuesta solicitud que circuló en los medios. “He visto algunos informes —una vez más, informes erróneos— esta mañana sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego“, advirtió la vocera.

La funcionaria descartó esa posibilidad operativa y ratificó el rumbo de la agenda actual. “Eso no es cierto; en este momento, seguimos plenamente comprometidos con estas negociaciones“, indicó Leavitt. (Agencia OPI Santa Cruz)