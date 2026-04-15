Martín Buzzi se metió en el negocio millonario de la operación política y ahora que ve el perjuicio, pretende abrirse de la onda expansiva

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(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La investigación publicada por el diario La Nación y otros medios argentinos vincula al ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, con una sofisticada operación de propaganda digital destinada a mejorar la imagen de Delcy Rodríguez en Venezuela y las investigaciones periodística y de la ONG Cazadores de Fake News, servirían como sustento para estas afirmaciones.

El conflicto reside en la frontera entre el marketing político (legal) y la operación de desinformación (ética y legalmente cuestionable). Mientras que una campaña estándar se identifica como tal, esta operación utilizaba el engaño (actores simulando ser periodistas y medios inexistentes) para generar una percepción de apoyo internacional orgánico a la funcionaria venezolana.

Para La Nación, el hecho de que la infraestructura técnica y el talento humano (actores) provengan de la estructura de Buzzi es prueba suficiente de su autoría intelectual.

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La investigación sostiene que la operación no se limitó a publicidad tradicional, sino que consistió en la creación de una “fábrica de noticias falsas” o contenidos manipulados. Se señala a la consultora Q Social Web, propiedad de Martín Buzzi, como la ejecutora del plan. Se detectó una red de al menos 15 canales de YouTube y unos 30 sitios web que simulaban ser medios de comunicación independientes de distintos países (México, España, Colombia, etc.) pero con un sesgo exclusivamente favorable a la gestión de Delcy Rodríguez, acumulando más de 32 millones de visualizaciones mediante publicidad paga.

Aunque Buzzi negó formalmente su participación ante el diario La Nación, las evidencias técnicas e investigativas publicadas por consorcios como Cazadores de Fake News, Chequeado y ProBox acorralan a su empresa de comunicación política. Hasta el momento, el caso se mantiene en la esfera del escándalo público y la investigación periodística, sin que haya trascendido una imputación judicial formal.

El caso, bautizado como operación “Hispan Online”, expuso una estructura sofisticada para favorecer la imagen de Delcy Rodríguez (quien asumió un rol interino en Venezuela) ante la audiencia venezolana e internacional.

La evidencia técnica contra la empresa de Buzzi

La conexión con Buzzi no surge de un testimonio aislado, sino del rastreo de la huella digital de la operación. Una red de al menos 30 sitios web (creados en bloque entre el 17 y el 25 de febrero de 2026) que simulaban ser portales de noticias internacionales operaba bajo entidades registrantes a nombre de QSocial o QSN Big Data. Ambas son denominaciones comerciales de QSocialNow, la consultora dirigida por Martín Buzzi.

La investigación de La Nación determinó que los videos de los falsos noticieros —donde supuestos periodistas internacionales daban noticias favorables al régimen— se grabaron en las oficinas de QSocialNow, ubicadas en Cerrito 1294, Ciudad de Buenos Aires.

QSocialNow ya tenía un historial documentado operando para el ecosistema de propaganda chavista. Tras las elecciones de julio de 2024, la firma produjo encuestas para validar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que declaraba ganador a Nicolás Maduro.

La estructura del fraude mediático

La operación cruzó la manipulación de redes sociales con el financiamiento publicitario millonario, estructurándose en tres frentes. Una Red de difusión integrada por más de 90 cuentas en redes sociales y 55 canales de YouTube que, en un solo mes, publicaron 11.391 artículos generados con automatización e Inteligencia Artificial, y lograron más de 47,5 millones de visualizaciones; los actores estados, pues contrató a más de 20 actores y modelos residentes en Argentina mediante la modalidad freelance para simular distintos acentos hispanos. Actores como Camila Arena y José Luis Fariña han denunciado públicamente haber sido engañados, afirmando que fueron contratados para “videos institucionales” y que sus imágenes fueron editadas y manipuladas sin su consentimiento para lavar la imagen de Delcy Rodríguez y el financiamiento de la pauta dado que la publicidad que impulsó estos videos en YouTube fue pagada por un único anunciante registrado como FG Medios SA, una agencia de publicidad con sede en Buenos Aires.

Toda la estructura operaba simulando ser 23 medios de comunicación independientes de países como Argentina, México, Colombia, Chile y España, cuando en realidad formaban parte de una usina centralizada para influir en la percepción de la crisis venezolana.

Ante estas acusaciones, el exgobernador kirchnerista ha negado ser el “mentor” de una operación de desinformación y sus argumentos son que su empresa brinda servicios de consultoría y comunicación digital lícitos; argumenta que las menciones en los informes de ONGs son interpretaciones de datos públicos que no demuestran una intención de engañar, sino simplemente la gestión de contenidos y finalmente atribuye las publicaciones a una intención de desprestigiar su figura y su actividad profesional actual, cosa que no está muy claro en cuanto al objetivo, ya que Buzzi es un “desaparecido político” en esta provincia, sin ninguna chance de volver a ruedo chubutense, en el corto y mediano plazo. (Agencia OPI Chubut)