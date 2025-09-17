Espert advierte a la oposición que si voltean el déficit cero no habrá Presupuesto 2026

- Publicidad -

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, abrió la puerta a discutir con la oposición el Presupuesto 2026, pero lanzó una dura advertencia: si el objetivo es perforar el déficit cero, el gobierno de Javier Milei está dispuesto a no tener ley de leyes para el próximo año. El legislador de La Libertad Avanza convocó a un debate en comisión para el próximo miércoles 24 de septiembre, estableciendo de antemano la “columna vertebral” innegociable del programa económico.

“Le digo a la oposición razonable que nosotros dentro del déficit cero podemos discutir todo lo que sea posible. Ahora, fuera del déficit cero no hay nada“, sostuvo Espert en declaraciones radiales. Dejó claro el límite de cualquier negociación y la amenaza en caso de no ser respetado: “Si nos quieren voltear la columna central del programa económico, que es el déficit cero, no va a haber presupuesto“.

El diputado definió lo que llamó “un triángulo de hierro en materia fiscal“, compuesto por el déficit cero, la nula suba de impuestos y el control del gasto público, aunque argumentó que el proyecto del Ejecutivo propone para el año próximo un crecimiento del gasto del 10% por encima de la inflación. En la misma línea, reveló que el oficialismo trabaja para mantener los vetos a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica que se tratarán en la Cámara baja, insistiendo en que “nunca vamos a permitir que el déficit cero caiga“.

Espert también dirigió una fuerte acusación al kirchnerismo, al que le atribuyó la intención de “derrocar al Gobierno“. Afirmó que la fuerza que conduce Cristina Kirchner ha “secuestrado al Congreso” para instrumentar la “destrucción del programa económico“. En clave electoral, pidió a la gente no escuchar “estas sirenas mal habidas“.

Finalmente, el legislador ofreció una autocrítica sobre la comunicación del gobierno, especialmente tras la derrota en las elecciones bonaerenses. “No supimos comunicarlo de manera adecuada, así que el presidente y todos los que lo acompañamos hemos tomado nota del mensaje de las urnas que ha sido claro: ‘miren, sean más empáticos con nosotros, comuníquennos mejor, acompáñennos’“, expresó. “No vivimos en Narnia, sabemos el esfuerzo que está haciendo la gente, entendemos que no le hemos hecho comprender a la gente que el esfuerzo que está haciendo tiene sentido“, admitió Espert, quien concluyó asegurando que se solidariza con ese sacrificio. (Agencia OPI Santa Cruz)