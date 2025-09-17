Gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres será el anfitrión del próximo encuentro de mandatarios que integran Provincias Unidas y prevén fortalecer el espacio opositor de caras a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
El encuentro se realizará tras la reunión realizada en Córdoba y ya tiene fecha confirmada el 30 de septiembre en una ciudad a definir, aunque bien podría realizarse en Puerto Madryn.
El frente está integrado por los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Chubut y se gestó en agosto con el objetivo de consolidar una alternativa política que se diferencie tanto del oficialismo como del kirchnerismo.
Entre los objetivos comunes que definieron los gobernadores está la defensa del interior productivo, el equilibrio fiscal y una agenda federalista.
El bloque Provincias Unidas tiene previsto una nueva reunión el 9 de octubre en Jujuy y el 15 del mismo mes en la Ciudad de Buenos Aires. (Agencia OPI Chubut)