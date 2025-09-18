Dura crítica de Melella a Milei durante la masiva marcha por las universidades

- Publicidad -

(OPI TdF) – En sintonía con las protestas que se replicaron a nivel nacional, la provincia de Tierra del Fuego fue escenario de una masiva marcha en defensa de la universidad pública y en rechazo al ajuste presupuestario del gobierno del presidente Javier Milei. En ese marco, el gobernador Gustavo Melella se sumó al reclamo de directivos de la UNTDF y la UTN, docentes y estudiantes, y afirmó que los fueguinos “también le dicen basta al ajuste”, calificando la movilización como una expresión de los límites que la sociedad impone a las políticas nacionales, particularmente en áreas como la salud y la educación pública.

El mandatario provincial consideró que las multitudinarias manifestaciones reflejan un “gran signo de salud del país“, donde se establecen barreras infranqueables. “Con la educación, no. Con las universidades, no. Necesitamos un límite a esto“, reflexionó Melella, quien si bien dijo respetar a quienes votaron por un cambio, aseguró que “nadie quería este tipo de cambio” y que el gobierno nacional “se extralimitó en todo“. Sostuvo que Tierra del Fuego sufre “un daño como nunca se vivió” y que la esperanza de la gente se agota ante las dificultades para llegar a fin de mes. El gobernador cuestionó que, ante la angustia general, el gobierno busque “dañar a la educación“, excluyendo a los jóvenes y fomentando un país desigual.

Melella se preguntó cuándo podría mejorar la situación, y respondió que será “cuando el Gobierno nacional tenga límites y paren el ajuste“, afirmando que la movilización federal es el comienzo para poner un freno. Describió la protesta como la expresión de una defensa colectiva de la educación como un derecho y no como un privilegio, donde el pueblo fueguino salió a la calle para proteger el futuro de su juventud y la “soberanía de nuestro conocimiento“. Insistió en que recortar recursos a las universidades significa “recortar el futuro de millones de personas” y vulnerar el acceso a una educación de calidad para las próximas generaciones.

- Publicidad -

Finalmente, el gobernador fueguino afirmó que existe una causa que une a la sociedad, al comparar la defensa de la universidad pública con la del Hospital Garrahan. Entendió que en la jornada “la sociedad hoy se hizo escuchar“, uniendo a docentes, profesionales de la salud, estudiantes, jubilados, sindicatos, organizaciones civiles y vecinos en general para decirle “basta a la motosierra de Milei“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)