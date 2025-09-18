El Senado se prepara para dar otro golpe al Gobierno y rechazar el veto a la ley de ATN

- Publicidad -

En medio de un clima político adverso para el oficialismo, el Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 de la mañana con el objetivo principal de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La votación se perfila como una nueva y contundente derrota legislativa para el Gobierno, a pesar de los intentos realizados durante la última semana para recomponer las relaciones con los gobernadores, principales impulsores de la iniciativa.

La administración libertaria enfrenta un panorama complejo en la Cámara alta, donde son casi inexistentes las herramientas para desactivar el revés. Aunque el Ejecutivo podría utilizar la distribución discrecional de los propios ATN como moneda de cambio, y de hecho se efectivizaron varios giros bajo este concepto la semana pasada, la estrategia no parece haber alterado la voluntad de la mayoría. El proyecto original, tratado en julio, recibió el apoyo abrumador de 56 senadores, con un solo voto en contra, lo que anticipa un resultado similar para la sesión de hoy. En contraste, la Cámara de Diputados es considerada un territorio menos hostil para el Gobierno, donde los mandatarios provinciales pueden manejar con mayor reserva sus apoyos o rechazos.

El texto original de la ley fue respaldado por un amplio arco político, y la posibilidad de que el oficialismo logre seducir a senadores que en su momento votaron a favor, como los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce o el jefe del bloque PRO, Alfredo De Angeli, es vista con escepticismo. El análisis del escenario legislativo sugiere que el oficialismo carece del empoderamiento y la astucia necesarios para articular una negociación efectiva, una tarea que meses atrás recaía en operadores de otros espacios.

- Publicidad -

Además del tratamiento del veto a los ATN, el temario de la sesión incluirá otros proyectos que cuentan con dictamen y mayor consenso. Entre ellos se destacan la conversión en ley del Sistema de Alerta Sofía, una iniciativa que agrava las penas para accidentes viales, y otra sobre el manejo del fuego. También se tratará la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que busca prevenir la mala praxis médica, y un proyecto para incorporar la Atrofia Muscular Espinal al régimen de detección en recién nacidos, además de convenios internacionales con Francia y Austria. (Agencia OPI Santa Cruz)