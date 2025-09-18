Por una causa de corrupción en Educación, allanan viviendas en Pico Truncado y Caleta Olivia

- Publicidad -

La justicia provincial realizó tres allanamientos simultáneos en la investigación judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido ante un posible caso de corrupción que implica a la Cooperativa de Trabajo Patagonia Ecology Limitada y ex funcionarios del área educativa.

Las medidas las impulsó el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y fueron ejecutadas por efectivos de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.

Dos allanamientos se realizaron en Pico Truncado, uno correspondiente al exdirector regional de Zona Norte del Consejo Provincial de Educación, José Alonso, y otro correspondiente a Mauro Ibarra, apoderado y quien firmaba la documentación como presidente de la cooperativa Patagonia Ecology.

A su vez, se realizó un procedimiento en el domicilio de Exequiel Córdoba, el presidente de la Cooperativa.

La policía secuestró documentación de interés para la causa como libros de actas, libros contables de la cooperativa y teléfonos celulares, considerados de vital importancia para la investigación.

La causa investiga un posible fraude al Estado provincial relacionado con contrataciones de servicios de desmalezamiento, limpieza y forestación en instituciones educativas de Pico Truncado, Caleta Olivia, Río Gallegos y Las Heras durante el año 2023.

La denuncia señala que hubo “graves irregularidades en los expedientes observándose un presunto perjuicio económico al Estado que podría superar los 550 millones de pesos y que involucra a autoridades de nivel zonal y directores provinciales del Consejo Provincial de Educación”.

La justicia provincial deberá dilucidar cómo funcionaba el mecanismo de contratación y certificación, qué responsabilidades tuvieron los exfuncionarios involucrados y el rol de la cooperativa Patagonia Ecology, donde presuntamente se simulaba la prestación del servicio, generando un perjuicio millonario en las arcas provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)