Torres convocó a legisladores de Chubut a discutir el Presupuesto Nacional

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres convocó a legisladores de todas las fuerzas políticas para analizar el Presupuesto Nacional 2026 frente al contexto macroeconómico actual.

El mandatario provincial aseguró que la intención del encuentro es “consensuar una posición que beneficie a Chubut para cualquier modificación que se pueda hacer en comisión”.

“Ante discusiones de esta magnitud, es importante generar los consensos de nuestros representantes nacionales para poner a Chubut por sobre cualquier partidismo” dijo el gobernador y sostuvo que hay que “priorizar a Chubut, y a todo el interior del país, sin partidismos, mezquindades ni personalismos”.

- Publicidad -

“Nuestra provincia, y principalmente la Argentina, necesitan previsibilidad frente a un mundo dinámico que demanda consensos para el crecimiento y el desarrollo” dijo Torres y revindicó que el presupuesto nacional debe “promover un modelo productivo y federal, y que requiere del compromiso de todo el arco político para defender el trabajo de los argentinos”. (Agencia OPI Chubut)