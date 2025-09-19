Trabajadores portuarios piden bono no remunerativo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Administrativos y Operarios de Puertos (SAOP) de Chubut reclamaron un bono no remunerativo de 500 mil pesos ante el Consejo de Administración de la terminar portuaria de Puerto Madryn.

El pedido del gremio portuario es para “reforzar el ingreso de los trabajadores frente a las fluctuaciones de la economía diaria que golpea el salario”.

Las partes habían acordado la actualización de los haberes de manera bimensual en relación con el índice de precios al consumidor que determina el INDEC.

Ahora solicitaron un “refuerzo de 500 mil pesos” señaló el secretario general Sebastián Enrique que encabeza el gremio que cuenta con 62 afiliados dentro de la Administración Portuaria de Puerto Madryn.

El próximo 24 de septiembre el Consejo de Administración dará una respuesta para que con esos fondos puedan “cubrir el tema del impuesto a las Ganancias es algo que nos está liquidando a todos, porque se pagan alquileres y es durísimo para el bolsillo”. (Agencia OPI Chubut)