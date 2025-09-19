Un hombre murió en un vuelco en Caleta Olivia

- Publicidad -

Este miércoles alrededor de las 17.15 horas un hombre perdió la vida tras protagonizar un violento accidente en la ruta de acceso sur a Caleta Olivia.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Chevrolet S-10 conducida por un hombre de unos 60 años que residía en esta ciudad del norte provincial.

La policía de Santa Cruz inició las pericias para determinar porque el conductor perdió el control del rodado y se cruzó de carril para luego volcar y dar varios tumbos en el sector.

- Publicidad -

La víctima fatal era de apellido Ramos y sería propietario de un taller de venta y reparación de baterías de automotores ubicado en el barrio 3 de Febrero.

Las primeras hipótesis sobre el accidente señalan que podría haber sufrido una descompensación y un equipo de emergencias del Hospital Zonal constató que no tenía signos vitales. (Agencia OPI Santa Cruz)