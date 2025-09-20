Acusan a LATAM de omitir “Malvinas Argentinas” en el nombre del aeropuerto de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella, intimó a la compañía LATAM Airlines por haber omitido el nombre oficial “Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas” en sus sistemas de comunicación. A través de una nota formal, el mandatario fueguino advirtió que si la empresa no rectifica su accionar, solicitará a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que evalúe la remoción de la autorización de la aerolínea para operar en la provincia.

El conflicto se originó en el marco del cambio temporal de la escala de los vuelos hacia las Islas Malvinas, que desde septiembre y hasta diciembre operan desde Ushuaia debido a obras de refacción en la pista del aeropuerto de Río Gallegos. A través de su cuenta de X, Melella calificó la omisión como una “inadmisible decisión” y la contrapuso con el accionar de la empresa respecto al aeropuerto de las islas. “Mientras tanto, en sus redes y sistemas, sí utilizan la denominación ilegítima impuesta por el poder ocupante para el aeropuerto de nuestras Islas”, expresó.

En su reclamo, el gobernador fueguino remarcó que el nombre completo de la terminal aérea no es un simple detalle, sino que representa la identidad, la historia y un consenso del pueblo argentino en la causa Malvinas. La advertencia de solicitar la intervención de la ANAC eleva la tensión entre el gobierno provincial y la aerolínea, condicionando la continuidad de sus operaciones en Tierra del Fuego a la rectificación de sus comunicaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)