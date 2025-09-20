El Presidente viaja a EEUU para participar de la Asamblea de la ONU y recibir un premio

- Publicidad -

El presidente Javier Milei partirá este domingo hacia Nueva York para desarrollar una intensa agenda de actividades internacionales que se extenderá durante toda la semana y que incluye reuniones clave con su par estadounidense, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Además, el mandatario disertará ante la Asamblea General de la ONU y recibirá un premio internacional.

La actividad oficial comenzará el lunes, cuando, tras su arribo a la ciudad estadounidense, Milei se reúna con el economista Alberto Ades. Por la tarde, a las 18 horas, mantendrá el encuentro con Georgieva, en el que estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes, la agenda estará centrada en la relación con Estados Unidos. A las 10:45, el presidente argentino asistirá a la intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU. Posteriormente, a las 12:45, ambos mandatarios mantendrán un encuentro bilateral. Por la noche, Milei participará en una recepción ofrecida por el propio Trump.

El miércoles será el turno de la intervención del presidente argentino en el Debate General de la ONU. Ese mismo día, participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, galardón que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Finalmente, el día jueves, Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Además, participará en la entrega de un premio de la organización B’nai B’rith antes de emprender el regreso a Argentina ese mismo día. Su arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 08:30. (Agencia OPI Santa Cruz)