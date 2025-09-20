Investigan la muerte de fauna silvestre por envenenamiento en Río Turbio

- Publicidad -

El Consejo Agrario Provincial informó que activó un protocolo de actuación ante la presencia de carne envenenada en Río Turbio, que ocasionó la muerte de fauna silvestre en cercanías del dique próximo a la Mina 4.

Funcionarios del organismo intervino ante la denuncia que realizó una vecina y observó varios animales muertos en cercanías de dos patas de vaca en un descampado.

El director del Consejo Agrario Provincial delegación Río Turbio, Cristian Mansilla sostuvo que “encontramos un zorro muerto en el bosque, en la zona del Dique de Piedra, que sería el dique de Mina 4” y se procedió al rastrillaje en el sector.

El funcionario afirmó que se encontraron tres perros, cuatro zorros, un carancho y un águila, en un radio de 300 metros a la redonda y señaló que “el veneno era fuerte porque comieron muy poco de la carne. El protocolo indica que hay que quemar esas piezas, pero en el bosque es complicado por lo cual se decidió enterrar y tapar los restos de la carne”.La zona es muy concurrida por las caminatas que se realizan en el lugar. (Agencia OPI Santa Cruz)