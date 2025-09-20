Milei lanzó la campaña y apuntó contra un “chimentero berreta” y “la chorra de la tobillera”

- Publicidad -

El presidente Javier Milei lanzó este sábado en Córdoba la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre, con un duro discurso en el que apuntó contra el periodismo, la oposición y la ex presidenta Cristina Kirchner. En su alocución, pidió al electorado no dejarse llevar por “las mentiras de un chimentero berreta”, en alusión directa al periodista Jorge Rial, quien difundió los audios sobre presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) que involucran al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

Desde un escenario en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa, Milei acusó al Congreso de “torpedear los logros de esta gestión” y de recurrir a “operetas, mentiras, calumnias y difamaciones”. Sostuvo que la economía del país marchaba bien hasta que “el partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en referencia a Cristina Kirchner.

Continuando con sus críticas al kirchnerismo, el Presidente ironizó: “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”. Además, enumeró las causas judiciales pendientes de la ex mandataria, como Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y la causa de los cuadernos, a la que calificó como “el choreo más grande de la historia de la humanidad”.

En otro tramo de su discurso, y en un mensaje a su militancia, el mandatario reconoció el revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires y la “inestabilidad económica de los últimos días”. Ante este escenario, arengó a sus seguidores: “No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino, fracasar de vuelta. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar”.

Junto a Milei estuvieron en el escenario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero Manuel Adorni, y el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca. (Agencia OPI Santa Cruz)