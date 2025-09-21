Se realizó un simulacro de votación con boleta única papel

- Publicidad -

Este viernes se efectuó un simulacro electoral en Santa Cruz con la presencia del juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien señaló que no habrá más cuarto oscuro y será la primera vez que se utilizará en la provincia la bolete única de papel.

El simulacro se realizó con “todos los empleados de la Secretaría Electoral para que el electorado y las autoridades de mesa, fiscales, delegados, estén en conocimiento de cómo va a ser el método de elección, el novedoso método de elección”.

Vázquez sostuvo que “no habrá más cuarto oscuro y boleta partidaria. Será para todo el país en estas elecciones”.

- Publicidad -

La boleta está troquelada y se debe marcar la opción a elegir, reemplazando los cuartos oscuros y sólo habrá una pequeña mampara de cartón donde los sufragantes podrán tildar la elección de sus candidatos. (Agencia OPI Santa Cruz)