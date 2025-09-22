Acciones energéticas y bancarias lideraron el fuerte rebote del mercado argentino

- Publicidad -

Impulsados por el contundente respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, los activos financieros locales vivieron una jornada de euforia este lunes, con acciones y bonos registrando subas de más de 20% y un drástico derrumbe del Riesgo País. La reacción de los inversores fue una respuesta directa a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien afirmó que la asistencia de Estados Unidos para el país será “grande y contundente”, cambiando radicalmente el clima de negocios.

El fuerte optimismo de hoy contrasta marcadamente con la tensión que dominó la semana pasada, cuando la volatilidad y la presión cambiaria tras las elecciones bonaerenses obligaron al Banco Central a vender 1.110 millones de dólares de sus reservas para contener al dólar. En ese contexto de incertidumbre, el Riesgo País, indicador elaborado por JP Morgan, había superado los 1.500 puntos básicos. Tras el apoyo de Washington, este lunes se desplomó un 24,50%, cerrando en 1.089 puntos.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña cerró la jornada con una suba del 7,55% en pesos, hasta los 1.811.038,80 puntos. Medido en dólares, el principal indicador bursátil escaló un 17%, alcanzando los 1.257 puntos. Dentro del panel líder, se destacaron las alzas de empresas del sector energético como Metrogas (26,52%), Transener (22,07%) y Transportadora Gas del Norte (21,18%).

- Publicidad -

La ola de compras se extendió a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs tuvieron una jornada mayoritariamente positiva, con ganancias lideradas por los papeles bancarios como Grupo Supervielle (23,11%), Grupo Financiero Galicia (20,11%) y BBVA Banco Francés (19,78%). Por su parte, los bonos soberanos en dólares también operaron con una clara tendencia alcista, destacándose las subas del AL30, que registró un incremento del 8,83%, y del AL35, que avanzó un 11,33%. (Agencia OPI Santa Cruz)