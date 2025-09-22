El Gobierno elimina las retenciones al campo en la antesala del viaje de Milei a Nueva York

- Publicidad -

La reprogramación del viaje a Estados Unidos del presidente Javier Milei alteró la agenda en Casa Rosada, dando lugar a una serie de reuniones de alto nivel que se desarrollan durante la mañana de este lunes. El mandatario encabeza primero un encuentro con su mesa política y posteriormente se reunirá con la totalidad del Gabinete, en una jornada marcada por el crucial anuncio de la eliminación de las retenciones a todos los granos y por un mensaje de agradecimiento del propio Milei al presidente estadounidense Donald Trump, a horas de partir hacia Nueva York.

La actividad en el despacho presidencial comenzó a las 10:30 con la convocatoria a la mesa chica del poder, integrada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo. Para el mediodía, el encuentro se ampliará al resto de los ministros que componen el Gabinete nacional, incluyendo a Luis Caputo de Economía, Federico Sturzenegger de Desregulación, Luis Petri de Defensa y Sandra Pettovello de Capital Humano, entre otros. Estas reuniones no estaban previstas en la agenda original, que contemplaba la partida del presidente hacia Estados Unidos durante la noche del domingo.

El telón de fondo de esta intensa actividad es la reciente decisión del gobierno, comunicada por el vocero Adorni, de eliminar las retenciones a todos los cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre. La medida busca incentivar una rápida liquidación de divisas por parte del sector agroexportador para fortalecer la oferta de dólares y dar previsibilidad al programa económico, una señal contundente al mercado en la antesala de los encuentros que Milei mantendrá en el exterior. En sintonía con esto, el propio presidente difundió un mensaje en su cuenta de X agradeciendo el “apoyo incondicional” de Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmando la reunión del martes en Nueva York.

- Publicidad -

La salida de la delegación argentina fue finalmente reprogramada para este lunes entre las 18 y las 21, con una llegada estimada a Estados Unidos a primera hora del martes. Además del encuentro con Trump, la agenda incluye una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La comitiva que acompañará a Milei está compuesta por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria Karina Milei y el vocero presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)