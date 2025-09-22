Francos y Milei recibieron en Casa Rosada a una delegación de congresistas de Estados Unidos

- Publicidad -

En la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este lunes en la Casa Rosada a una importante delegación de congresistas de los Estados Unidos. El propio mandatario nacional se sumó brevemente al encuentro, que sirvió para reforzar el vínculo bilateral y en el que los legisladores norteamericanos destacaron la importancia de Argentina como un “aliado estratégico” en la región, según informó la Jefatura de Gabinete en un comunicado oficial.

La comitiva estadounidense estuvo encabezada por el congresista Vern Buchanan, vicepresidente de la comisión parlamentaria encargada de impuestos y comercio, y contó con la presencia de la encargada de negocios interina de la Embajada de EEUU en el país, Heidi Gómez Rápalo. Durante la reunión, que tuvo lugar a las 11:30 en el Salón Sur, se remarcó el reciente apoyo expresado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como preludio del encuentro que Milei mantendrá este martes con su par Donald Trump y con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

De acuerdo con el comunicado del gobierno argentino, en el encuentro también se expusieron los logros de la gestión económica actual. Se resaltó “la consolidación del equilibrio fiscal” y se analizaron los avances en materia de desregulación y desburocratización del Estado. Asimismo, se subrayó la influencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un mecanismo clave para garantizar el ingreso de capitales al país.

Entre los participantes de la delegación extranjera se encontraban también los congresistas Claudia Tenney, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Andy Ogles y Norma Torres, además de directores legislativos, personal de enlace militar de la Fuerza Aérea con el Congreso y el médico del Capitolio, Brian P. Monahan. (Agencia OPI Santa Cruz)