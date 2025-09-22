IDUV hará Actualización Obligatoria de dato en El Calafate y El Chaltén

- Publicidad -

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) realizará la próxima semana un operativo de Actualización Obligatoria a quienes se encuentren inscriptos en el registro de postulantes a una vivienda familiar en El Calafate y El Chaltén.

En la villa turística será del 22 al 24 de setiembre y en El Chaltén los días 25 y 25 de setiembre.

Según detallaron desde el organismo provincial, los inscriptos deberán ingresar al sitio oficial donde podrán descargar el instructivo y los formularios que figuran como Anexo 1: Planilla de actualización de datos y, Anexo 2: Solicitud de informe de propiedad.

Además, los inscriptos deberán presentar DNI, últimos tres recibos de haberes, declaración jurada de ingresos y, fotocopia del contrato de alquiler, si corresponde.La directora de Hábitat, María Julia Blanco indicó que el operativo busca “un reordenamiento de la demanda habitacional” y apuntó que para quienes no puedan asistir a la actualización “tendrán un plazo excepcional de 40 días a partir del 24 de septiembre para completar los datos”. (Agencia OPI Santa Cruz)