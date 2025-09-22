Impulsan la remoción de Francos por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

- Publicidad -

La tensión entre el Gobierno y la oposición escaló a un nuevo nivel este lunes, luego de que diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, encabezados por el cordobés Oscar Agost Carreño, presentaran formalmente una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La drástica medida es una respuesta directa a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), a pesar de que la misma fue promulgada hoy tras el rechazo del Congreso al veto presidencial.

La iniciativa, que busca la destitución del ministro coordinador amparada en el artículo 101 de la Constitución, acusa a Francos de incumplir sus deberes al no reasignar las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar la ley, además de “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y “violar la división de poderes del Estado”. El pedido lleva las firmas de diputados del espacio que conduce Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. “El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño, agregando que “las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”.

El detonante del conflicto fue el Decreto 681/25 publicado en las últimas horas, mediante el cual el gobierno promulgó la ley pero, en el mismo acto, suspendió sus efectos argumentando falta de financiamiento y supeditó su implementación a la inclusión de partidas en el Presupuesto 2026. Esta maniobra fue calificada como inconstitucional por diversos sectores. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “el Presidente incurre en nulidad absoluta” al pretender “inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes”.

- Publicidad -

Ferraro recordó que la propia ley obliga al Jefe de Gabinete a asignar o reasignar las partidas para su cumplimiento. “No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas”, concluyó. Esta ofensiva en el Congreso se suma a la vía judicial ya iniciada por el diputado Paulón, quien la semana pasada denunció a Milei, Francos y otros funcionarios por demorar la implementación de la norma, causa que recayó en el Juzgado Federal 11, a cargo del juez Sebastián Casanello. (Agencia OPI Santa Cruz)