Puerto Madryn prohibirá la distribución de bolsas plásticas

(OPI Chubut) – A partir del próximo 2 de octubre se prohíbe la distribución y el uso de bolsas plásticas tipo camiseta en todos los comercios de Puerto Madryn, dado que entrará en vigor la Ordenanza N°13.890.

La Municipalidad de Puerto Madryn informó que la normativa estableció un plazo de 12 meses para adecuarse a los comercios locales y quienes aún tengan stock podrán desprenderse hasta el 2 de octubre.

Los comerciantes podrán ofrecer bolsas biodegradables compostables, de papel, de tela u otros materiales reutilizables.

A su vez, tendrán el acompañamiento de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental, encargada de autorizar y supervisar las nuevas alternativas sustentables.

El objetivo de eliminar las bolsas plásticas es contrarrestar los “serios daños al ambiente y a la vida silvestre: tardan siglos en degradarse, contaminan océanos y suelos, obstruyen vías fluviales y pueden ser ingeridas por animales, provocando su muerte”.

El municipio indicó que con esta medida “Puerto Madryn reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la protección de sus ecosistemas y el impulso de políticas ambientales que mejoren la calidad de vida de toda la comunidad”. (Agencia OPI Chubut)