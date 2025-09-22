Vidal y Gordillo anunciaron “la carga de un buque, pero sin barco” y los trabajadores de Punta Loyola se borraron de la foto, para no quedar pegados en la farsa

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial el día domingo generó una noticia oficial bajo el título “Después de muchos años vuelve a salir carbón desde Punta Loyola: El gobernador Vidal acompañó el inicio de la operación junto a YCRT”.

Más abajo expresa “Claudio Vidal junto al jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez y al interventor de YCRT, Pablo Gordillo, acompañó el proceso de carga en Punta Loyola, del primer buque de carbón producido en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio con destino a Brasil”.

Así producida la noticia, los medios pautados hicieron lo que le ordenan: copian y pegan (texto y fotos) y nadie se preocupó por saber si les estaban mandando información cierta o (como fue) una noticia falsa, porque el objeto de la nota era absolutamente falso: no había barco, por lo tanto, mal podían las autoridades provinciales y de YCRT “acompañar el proceso de carga del primer buque en Punta Loyola” si el barco no estaba amarrado.

Solo se trató de un acto político del Gobernador Claudio Vidal y del Interventor Pablo Gordillo, quien desde Río Turbio despachó un colectivo de la empresa Taqsa para traer afiliados de ATE a Punta Loyola, dado que los trabajadores de ATE que cumplen tareas en el puerto se negaron a salir en la foto abrazados con Pablo Gordillo y en presencia del Gobernador.

Vidal y Gordillo anunciaron “la carga de un buque, pero sin barco”

Y algunos medios, exagerando el chupamedismo, directamente titularon que Vidal estuvo “en el comienzo de la carga de carbón para Brasil” (¿?); no es necesario equivocarse tanto para expresar la genuflexión. Solo basta mirar las fotos oficiales para darse cuenta de la farsa oficial del acto, al menos, bajo el argumento falaz del inicio de las operaciones de carga.

“Pavel (NdR: Pablo Gordillo) no viene nunca acá y ahora aparecieron todos a hacer un acto político, cuando sabían de antemano que el barco no iba a estar en el muelle”, le dijo uno de los trabajadores de Punta Loyola a OPI y calificó de “payasada” el acto donde anunciaron “un proceso de carga del buque, sin barco”.

Pero el verdadero fin del gobierno quedó expresado posteriormente, cuando hizo dos notas más para los medios, donde el Ministro Álvarez, actual candidato a diputado nacional por el SER, salió a contar las bondades de esta gestión y lo bien que le va a ir a YCRT si es votado. Tan obvio ha sido la puesta en escena, que dificilmente puedan volver del ridículo.

El barco invisible

Fíjese el lector que en todas las fotos que tomó el propio gobierno, ninguna tiene como fondo el buque Mbs Odyssey. Para justificar la mentira, se largó la versión de que el barco no entraba a puerto por los vientos. Si bien esto suele suceder y las naves deben aguardar mar adentro, no fue este el caso.

El buque Mbs Odyssey el miércoles en Antofagasta el viernes en Punta Arenas Chile –

De acuerdo al seguimiento realizado del desplazamiento de la nave, desde que estaba anclado en Antofagasta, Chile, pudimos corroborar que el viernes 19 de septiembre el Mbs Odyssey, se encontraba cruzando el Estrecho de Magallanes y el sábado cuando festejaban “el proceso de carga del buque”, el transporte había cruzado Punta Arenas, tal el seguimiento satelital que producimos a través del recurso de tráfico marítimo en tiempo real.

El barco, está previsto que entre al puerto de Punta Loyola, el martes 23 o el miércoles 24, de acuerdo (ahí si será determinante) a los vientos imperantes en ese momento.

Los trabajadores a cargo del operativo de carga del barco, estaban en Punta Loyola cuando llegó la delegación de ATE Seccional Río Turbio y el Consejo Directivo Provincial, para llevar adelante ese acto político, pero tal como señalan las fuentes y puede corroborarse en las imágenes oficiales, fotos y filmaciones, esos trabajadores que habitual y cotidianamente cumplen tareas en Punta Loyola, se ausentaron cuando entendieron que era un acto simulado (estrictamente político) y no estuvieron presentes ni se estrecharon en abrazos con los funcionarios, como si lo hicieron quienes llegaron ATE de Río Turbio, acompañados por “periodistas” de la cuenca, abonados a la pauta de YCRT.

El buque Mbs Odyssey hace algunas horas continuaba en cercanías de Punta Arenas, Chile –

“Ninguno de la Junta interna de delegados de ATE del complejo ferroportuario iba a esta en ese montaje de mierda que hizo el gobierno y Gordillo, aunque esa era la intención de las autoridades, mientras esperaban que llegáramos (cosa que nunca ocurrió) se olvidaron que nuestra junta interna fue desconocida por completo. Ahora, como necesitaban de nosotros para armar esta parodia ridícula, querían que nos sumáramos”, concluyó nuestra fuente quien aseguró que a Punta Loyola, todos los allí presentes el día sábado, fueron llevados por Gordillo y el gobierno de la provincia para montar un escenario absurdo sin siquiera la presencia del buque, en el cual, supuestamente, iban a iniciar el proceso de operación de carga del carbón. (Agencia OPI Santa Cruz)