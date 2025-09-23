ADOSAC suspende el paro esta semana y asistirá a la paritaria 

- Publicidad -

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) confirmó este lunes que suspenderá las medidas de fuerza durante esta semana y participará de la paritaria convocada por el gobierno provincial para el jueves próximo.

Así lo definió el Congreso docente y nuevas medidas de fuerza quedarán supeditadas a la negociación que convocó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La máxima autoridad gremial indicó la decisión de “asistir a la paritaria del 25/9 en busca de soluciones concretas al pliego de reclamos laborales y salariales”.

El próximo fin de semana habrá un nuevo Congreso docente para “definir las acciones a seguir” de acuerdo con las negociaciones que se concreten el jueves. (Agencia OPI Santa Cruz)