La Corte Suprema dejó firme la orden de prisión para el ex gobernador José Alperovich

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de José Alperovich y dejó firme la decisión de mantener en prisión al ex gobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado. Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró inadmisible la presentación, agotando así las instancias del ex mandatario para obtener su excarcelación.

La detención de Alperovich se había ordenado el mismo día de su condena, el 18 de junio de 2024, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, a cargo del juez Ramos Padilla, lo encontró culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado. Los delitos fueron cometidos entre 2017 y 2018 contra su propia sobrina, 35 años menor que él, quien en ese momento trabajaba en su campaña electoral.

En ese momento, la fiscalía había advertido sobre el elevado riesgo de fuga del ex senador, argumentando que poseía “sobrados medios económicos y relaciones de poder”, mientras que el tribunal de juicio destacó la existencia de “pruebas sólidas, precisas y concordantes” para justificar la condena y la inmediata detención. La defensa había apelado la prisión preventiva alegando una vulneración a la presunción de inocencia y la ausencia de riesgo procesal, pero sus planteos fueron desestimados primero por la Cámara de Casación y ahora, de manera definitiva, por la Corte Suprema.

El proceso judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima en 2019, en la que relató una serie de abusos ocurridos tanto en la provincia de Tucumán como en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero. La acusación, que fue probada en el juicio, sostuvo que Alperovich se valió de su relación de poder, su autoridad y la situación de dependencia laboral de la víctima para consumar los ataques. (Agencia OPI Santa Cruz)